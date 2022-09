Gasperini dopo la Cremonese: "Non dobbiamo guardare la classifica"

MilanNews.it

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato così la classifica dopo che l'Atalanta ha pareggiato nel lunch match contro la Cremonese e ha agganciato in testa alla graduatoria Milan e Napoli: "Noi dobbiamo affrontarle tutte. Ogni partita ha la sua storia, questo è un campionato difficile e giocare in casa o fuori non è detto che sia meglio. Non dobbiamo guardare la classifica, pensiamo a fare il nostro campionato. Oggi dal punto di vista del gioco abbiamo mostrato una crescita e per questo ci dispiace di non aver preso i 3 punti"