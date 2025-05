Gasperini: "Ho contratto con Atalanta, con Percassi armonia totale"

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - L'Atalanta non molla Gian Piero Gasperini. La società nei giorni scorsi ha infatti proposto il rinnovo contrattuale all'allenatore 67enne (in scadenza nel 2026) fino al 2027. Tra le parti ci sono già stati due incontri (uno giovedì, l'altro venerdì, il giorno prima della vittoria arrivata in campionato contro il Genoa per 3-2). Si attende adesso la decisione dell'allenatore che quest'anno ha portato l'Atalanta in Champions per la quinta volta nella sua storia con il terzo posto conquistato in campionato. "Il rinnovo non è determinante, ho un contratto con l'Atalanta - Le parole di Gian Piero Gasperini a 'Sky Sport' a margine della seconda edizione del Premio Nazionale Telenord-Gianni Di Marzio - Come ha detto Luca Percassi tra di noi c'è un'armonia tale che non ci saranno problemi tra di noi. Poi c'è il calcio di mezzo e a differenza degli altri anni quello che ha fatto l'Atalanta non sarà facile da ripetere e questo mi preoccupa. Non è così scontato. È stato un campionato veramente difficile, guardate ieri sera l'Inter o il Napoli. Più che pensare ai punti che abbiamo perso sono quelli che abbiamo fatto che mi convincono della bontà del nostro campionato.

Valuteremo quelli che saranno le possibilità, come sempre l'Atalanta deve guardare ai bilanci e ci saranno delle partenze, dipende quali. Non sarò facile ripetersi. Di scontato non c'è nulla, è stato bello seguire 9 gare in contemporanea ieri tutte importanti per la classifica. Tutte tranne la nostra di sabato e questo dimostra quanto sia stato equilibrato e questa dà valore a quello che ha fatto l'Atalanta. Ha ormai raggiunto una forza e un equilibrio che questo contrattempo in caso del mio addio non l'avrà di sicuro. Anche se questo non vuol dire nulla sulla mia permanenza o meno, dobbiamo sederci e parlarne insieme". Futuro alla Roma: "Non si può perché c'è un allenatore troppo forte (ride, ndr). Andrà via? Magari cambia idea (ride ancora, ndr)". (ANSA).