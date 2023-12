Gasperini su De Ketelaere: "Gli ho chiesto solo una cosa... Lui fa risaltare gli errori abbassando la testa: non lo deve fare"

Come commenta la prestazione di oggi di De Ketelaere e se è un sintomo di quanto lui creda nel riscatto e nella sua avventura all'Atalanta? È la domanda posta da MilanNews.it a Gian Piero Gasperini in conferenza stampa post Atalanta-Milan:

"Io gli ho chiesto solo di giocare a calcio. Quando perde una palla gli ho chiesto di non abbassare la testa, chi gioca a calcio sa che si fanno tanti errori, non deve far risaltare gli errori, deve avere fiducia perché ha un ambiente intorno a lui. Dalla parte di Theo si è sacrificato tantissimo.