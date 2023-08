Gasperini su De Ketelaere: "Ha qualità, può migliorare. Viene da un top team come il Milan dove si lavora bene"

Gian Piero Gasperini ha parlato a DAZN dopo l'esordio in Serie A contro il Sassuolo. Ecco le sue parole su Charles De Ketelaere: "Il ragazzo mi piace, ha qualità giuste, c'è comunque tanto da lavorare, anche perché è reduce da una stagione non facile, per varie ragioni. Arriva comunque dal Milan, un top team in cui si lavora bene: questo mi aiuterà nel lavoro".