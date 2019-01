Gattuso-Ancelotti, Il Giornale: "L’allievo tiene testa al maestro"

Il maestro, Ancelotti, ha provato a sorprendere l’allievo prediletto (Gattuso) schierando un attacco a quattro punte. Rino - scrive Franco Ordine sulle pagine del quotidiano Il Giornale - non ha fatto una piega né modificato il suo schieramento, i suoi piani preparati in settimana aspettando Piatek. Anzi, invece di arretrare, quel Milan sicuro quanto basta del suo palleggio ha provato spesso a liberarsi del pressing napoletano. E a ripartire soprattutto in velocità. Peccato che qualche snodo sia stato “sporcato” dall’imprecisione di Calhanoglu che è stato l’anello debole della serata con Paquetà.