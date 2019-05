Gattuso emozionato: "Ultima di Abate a San Siro? Dispiace per lui"

Ultima partita a San Siro per Abate? Ecco la risposta di Gattuso in conferenza, emozionato mentre commenta: "Non posso dire tutto quello che penso di Ignazio, altrimenti staremmo qui un'altra ora. Non è stata una sorpresa perché quando è arrivato era un ragazzino e qualche schiaffone se l'è preso, ogni giorno lo battezzavo. Ma ha sempre dato tanto, e mi dispiace sia così ora perché è sempre stato un valore aggiunto per me, per il mio staff e per tutto lo spogliatoio".