Gattuso: "Mi è piaciuta la difesa. Partita gagliarda"

Ai microfoni di Milan Tv, Gennaro Gattuso ha parlato così della sfida contro la Sampdoria: "Sono bravi i ragazzi. Ci sono partite in cui si fa fatica. Oggi Cutrone e Conti ci hanno dato qualità. Sapevamo che non era facile giocare contro questa Sampdoria. Mi è piaciuta la difesa. È stata una partita gagliarda. Sono contento per come ho visto i ragazzi aiutarsi, è stata una prestazione positiva”