Gattuso-Pioli, che equilibrio. L'emiliano ha fatto perdere uno scudetto agli azzurri

Per la quarta volta in carriera, almeno da quando fa l'allenatore, Gattuso gioca in casa contro Pioli (sarà un incrocio però virtuale perché il tecnico milanista non sarà in panchina causa Covid). Nelle precedenti tre gare bilancio in equilibrio con una vittoria per parte e un pareggio. A fare la differenza ci pensano le reti fatte perché alla prima il Milan di Gattuso travolse la Fiorentina di Pioli per 5-1 (ultima giornata di Serie A, stagione 2017/18). Prendendo in considerazione anche l'unica sfida giocata da Pioli in casa, il bilancio resta comunque in equilibrio perché si è verificato un pareggio.

Ma Gennaro Gattuso è stato non solo giocatore ma anche allenatore del Milan. Sulla panchina rossonera si è ritrovato a fine novembre 2017, in sostituzione di Montella. Una stagione e mezza in cui la squadra milanese consegue sul campo due piazzamenti Europa League e una finale di Coppa Italia persa contro la Juventus. Il bilancio in campionato per Gattuso parla di 62 panchine, 31 vittorie, 19 pareggi e 12 sconfitte.

Sempre Gattuso ha affrontato il Milan come allenatore una sola volta, la scorsa stagione, quando col suo Napoli impattò in casa per 2-2.

21 invece i precedenti tra Pioli e il Napoli, con i partenopei in vantaggio per 8 vittorie a 6. Una di queste affermazioni del tecnico emiliano ha un peso specifico importante perché ha estromesso il Napoli dalla corsa scudetto nella stagione 2017/18 (Fiorentina-Napoli 3-0 alla 35esima giornata e titolo tricolore poi andato alla Juventus).

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS PIOLI (ANDATA E RITORNO)

1 vittoria Gattuso

2 pareggi

1 vittoria Pioli

8 gol fatti squadre Gattuso

5 gol fatti squadre Pioli

TUTTI I PRECEDENTI GATTUSO VS MILAN

0 vittorie Gattuso

1 pareggio

0 vittorie Milan

2 gol fatti squadre Gattuso

2 gol fatti Milan

TUTTI I PRECEDENTI PIOLI VS NAPOLI

6 vittorie Pioli

7 pareggi

8 vittorie Napoli

21 gol fatti squadre Pioli

28 gol fatti Napoli