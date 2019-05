Gattuso precisa: "Champions mai stata obbligatoria, sulla carta squadre più forte di noi"

Rino Gattuso, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell'obiettivo Champions: "Se andiamo a vedere abbiamo fatto più punti rispetto agli ultimi anni. Ne abbiamo passate tante e ne siamo sempre usciti, sulla carta c'erano squadre più forti di noi che stanno sotto. Abbiamo sprecato delle possibilità ma il lavoro della squadra non è da buttare via. Poi ripeto, a me la società non ha mai detto di andare obbligatoriamente in Champions League, ma solo di provarci. E ci siamo, siamo all'ultima giornata e ce la giochiamo. Ma il club non ha mai detto 'obbligatoriamente' Champions".