Gattuso Story - L'ultima partita: a Ferrara il Milan si gioca la Champions League

L’undicesimo, e ultimo, episodio della rubrica con cui MilanNews.it ha ripercorso i diciotto mesi di Gattuso da allenatore del Milan è dedicato all’ultima sfida. A Ferrara, contro la Spal, si è chiusa l’esperienza da tecnico milanista di Gennaro Gattuso in una sfida dall’alto livello emozionale, vista la posta in palio: la qualificazione in Champions League. Il quarto posto è poi sfuggito, nonostante la vittoria, per le vittorie di Atalanta ed Empoli.