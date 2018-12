Gattuso su Conti: "Ha avuto un infortunio molto grave, dobbiamo aspettarlo ma ci crediamo"

In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha parlato così di Andrea Conti: "Calabria e Abate in questo momento hanno qualcosa in più. Se vogliamo giocare con il quinto di centrocampo lui ha delle caratteristiche che gli altri due non hanno. Ha avuto un infortunio molto grave, dobbiamo aspettarlo, ma ci crediamo. Ci servivano giocatori con una gamba più brillante".