Gattuso sul Milan: "Scudetto meritato. La storia non si può cancellare, rimane sempre la gioia quando vedi vincere la tua squadra del cuore"

Intervistato da Sky, Rino Gattuso ha commentato così la vittoria dello scudetto del Milan: "La storia non si può cancellare, rimane sempre la gioia quando vedi vincere la tua squadra del cuore, quella per la quale tifavi da bambino; ho indossato quella maglia per 500 partite. Non sono rimasto stupito dal loro successo, negli ultimi 5-6 mesi il Milan ha proposto un calcio nuovo e ha sorpreso tutti, avevo capito che poteva fare qualcosa di importante, che era difficile giocare contro di loro. Lo scudetto lo hanno meritato".