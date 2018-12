Gazidis ai dipendenti: "Lavorate in un club leggendario nel mondo. L'obiettivo è riportare il Milan in vetta alla classifica e al ranking europeo"

Ivan Gazidis, nuovo amministratore delegato del Milan, ha incontrato oggi, per la prima volta, i dipendenti di Casa Milan e i collaboratori del club, rivolgendo loro un discorso, riportato da LaPresse: "Voi lavorate per un Club leggendario nel Mondo. Ve lo dico, perchè spesso anche lavorando dentro un grande Club si perde la percezione di questo valore. Io all'Arsenal, dall'esterno, ho sempre percepito il Milan come una istituzione leggendaria di questo sport". Gazidis ha proseguito affrontando anche il discorso stadio e delle sue priorità: "San Siro e il suo rinnovamento, avere più ricavi da reinvestire nel Club. Ma, soprattutto: riportare il Milan in vetta alla classifica e al ranking europeo". Infine, l'ex dirigente dell'Arsenal ha parlato anche delle tempistiche: "C'è l'obiettivo, ma non una timeline. Nel tempo che sarà necessario, tanto, medio o poco, Elliott raggiungerà il suo obiettivo".