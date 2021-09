Gazidis: "Che emozione il ritorno dei tifosi a San Siro"

In merito alla riapertura di San Siro in occasione del match di campionato contro il Cagliari, Ivan Gazidis, ad milanista, ha spiegato nel lungo messaggio inviato ai dipendenti del club rossonero: "Domenica scorsa abbiamo affrontato la grande sfida della riapertura di San Siro, seguendo i nuovi protocolli sanitari. Un’operazione non semplice, ma le emozioni che i nostri tifosi hanno sentito tornando allo stadio sono state percepite a livello internazionale, frutto del duro lavoro e dell’impegno profuso per rendere l’esperienza a San Siro la più sicura ed emozionante possibile. L’entusiasmo dei nostri sostenitori stimola tutti noi e ci mostra quanto ci sia mancato il calcio come lo conoscevamo. Grazie a tutti voi che avete reso possibile tutto questo".