Gazidis: "Il calcio e il modo di seguirlo stanno cambiando"

Intervenuto ai microfoni di SportLab, per il 75esimo anniversario di Corriere dello Sport Stadio e Tuttosport, Ivan Gazidis ha del futuro del calcio. Queste le sue parole:

“Dobbiamo analizzare ciò che sta avvenendo nel mondo del calcio. I tifosi del futuro e i giovani tifosi di oggi non seguono il calcio come facevamo noi in passato. Il bisogno di appartenere ad una comunità e i modi per soddisfare questo bisogno stanno cambiando radicalmente ma sono ugualmente importanti per il mondo del calcio. I tifosi del futuro seguiranno il calcio in un modo completamente diverso dal nostro. Noi abbiamo ereditato la passione dai nostri padri che ci portavano allo stadio mentre ora il calcio si apprende non solo dalla famiglia ma anche dai videogiochi. Il pubblico calcistico poi fortunatamente è diventato anche femminile con il movimento del calcio femminile che sta crescendo tanto. Il modo di seguire il calcio è cambiato ed è una grande sfida ma al tempo stesso una grande opportunità. Il nuovo scenario digitale a cui ci stiamo affacciando e i nuovi metodi di diffusione e di comunicazione del gioco sono una grande opportunità a cui dobbiamo guardare con mentalità aperta”