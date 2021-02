Gazidis: "Rangnick? La scelta andava fatta per merito sportivo, e Stefano era la persona giusta"

Ivan Gazidis, in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato così della scelta tra Rangnick e Pioli: “Per me la scelta va fatta per merito sportivo. L'ho sempre detto a Stefano e lui lo ha capito. La cosa che mi ha sorpreso è stata l’attitudine sul campo di Pioli. Un approccio moderno, che abbraccia i talenti giovani che noi abbiamo portato in rosa. Stefano usa dati, analisi, video, e capisce che i 5 secondi di transizione sono i momenti più importanti del calcio. Un anno fa esatto, abbiamo perso contro l’Inter… Ma da lì capimmo che c’era qualcosa. Abbiamo visto un modo di gioco che ci ha dato consapevolezza nel suo lavoro. Da lì abbiamo capito che Stefano era la scelta giusta”.