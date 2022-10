Gazidis su Pioli: "È una persona speciale: ha i valori del club e le idee chiare come allenatore"

MilanNews.it

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, si è così espresso ai Gazzetta Sport Awards, in cui il Club rossonero è stato premiato come squadra dell'anno, su Pioli: "È una persona speciale. Ha i valori del club. È un allenatore con idee chiare, s'impegna per far crescere i giovani. Stefano è fondamentale per questo Milan e per la nostra crescita".