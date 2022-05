Gazzetta - Bennacer in mediana, Kessie sulla trequarti. Pioli studia l'11 anti-Verona

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, a due giorni dalla sfida del Bentegodi contro l'Hellas Verona, mister Stefano Pioli starebbe già pensando alla formazione da mandare in campo. Nello specifico Bennacer, recuperato per l'ultimo scampolo di gara contro la Fiorentina, dovrebbe ritrovare la titolarità affianco dell'ormai insostituibile Tonali. Kessie andrebbe dunque ad agire da trequartista alle spalle di Giroud, lasciando Brahim in panchina pronto a dare il suo contributo a gara in corso.