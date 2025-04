Gazzetta: "Conceiçao l’anti-Inter. Per i tifosi ora è un eroe"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Conceiçao l’anti-Inter. Per i tifosi ora è un eroe". La netta vittoria nel derby per 3-0 e la conquista della finale di Coppa Italia ha riportato grande entusiasmo in casa rossonera. Ieri a Milanello, come raccontato anche da Milannews.it (clicca qui per leggere la nostra news), i tifosi presenti fuori dai cancelli hanno applaudito i giocatori e Sergio Conceiçao, a cui è stato dedicato anche un coro ("Sergio, Sergio, Sergio").

Questa dimostrazione di affetto ha fatto ovviamente piacere al tecnico portoghese che però non intende esaltarsi troppo perchè il Milan non ha vinto ancora la Coppa Italia. C'è una finale da giocare contro una squadra forte e quindi c'è ancora un passo da fare prima di tornare a sorridere e a festeggiare. Un pensiero che Conceiçao ha espresso subito dopo il derby: "Non è importante Conceiçao, è importante vincere contro il Venezia e poi quando arriverà la finale saremo contenti di farla. Non è che l’abbiamo già vinta. Io sono lo stesso allenatore di due giorni fa, non è che è tutto bellissimo o tutto brutto. Bisogna trovare equilibrio anche a livello emozionale, non solo di squadra".