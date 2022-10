Gazzetta: "De Ketelaere si ferma. Out anche domenica contro il Verona"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro infortunio in casa rossonera: "De Ketelaere si ferma. Out anche domenica contro il Verona" è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport. Il giovane belga è ai box per un risentimento muscolare che non gli permetterà di scendere in campo né stasera in Champions League contro il Chelsea, né domenica in campionato in casa del Verona.