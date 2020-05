Gazzetta dello Sport - Flop 11 Serie A: presente Paquetà

La Gazzetta dello Sport ha composto una speciale top 11 degli attuali flop della Serie A, quei giocatori che pagati alte cifre non hanno reso secondo le aspettative. In questo 4-3-3 deludente, in particolare, figura anche il milanista Paquetà, arrivato dal Flamengo per un alto esborso e sin qui incostante nel rendimento. Questa la formazione completa: Meret, Spinazzola, Godin, Vavro, Barreca; Paquetà,Rabiot, Pastore; Verdi, Sancez, Lozano.