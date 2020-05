Gazzetta dello Sport - Ospina-Meret, sfida a due per la porta del Napoli: l'ex Spal potrebbe finire al Milan

Con l'eventuale ripartenza del calcio italiano, in casa Napoli, comincerà la sfida tra Ospina e Meret per il posto da titolare nella porta partenopea. I due portieri, secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport, si stanno giocando il proprio futuro tra gli azzurri con Gattuso ancora dubbioso sulla titolarità. Il portiere italiano, in particolare, in caso di panchina potrebbe accassarsi al Milan per un possibile post Donnarumma.