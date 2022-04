Gazzetta: "E adesso che succede? Nuovo San Siro può complicarsi"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, a margine della notizia legata alla trattativa tra Investcorp e Elliott per l'acquisizione del Milan, ha rispolverato la questione sul nuovo San Siro: "E adesso che succede? Il nuovo San Siro potrebbe complicarsi". Infatti, un eventuale arrivo di una nuova proprietà potrebbe rimettere in discussione tutto per quanto riguarda il nuovo stadio. Ovviamente non vi è nulla di certo, ma una possibile nuova società potrebbe anche decidere di mettersi in proprio e affrontare il tema stadio in solitaria.