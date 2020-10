Gazzetta: "E' qui la festa. Un Milan democratico: spazio e gol per tutti, Pioli non fa differenze"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina dop la vittoria di ieri del Diavolo contro il Celtic: "E' qui la festa. Un Milan democratico: spazio e gol per tutti, Pioli non fa differenze". Il Milan è sempre più squadra e Pioli fa sentire tutti importanti. Il tecnico milanista vuole dare spazio a tutti e può essere molto felice che i tre gol di ieri in Scozia sono arrivati da tre "non titolari".