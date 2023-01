Gazzetta - Furlani a New York da Cardinale per progettare il futuro rossonero

MilanNews.it

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani sarebbe in questi giorni a New York negli uffici di Gerry Cardinale per progettare il futuro del club rossonero e per approfondire la conoscenza con il proprietario del club. Si parla di stadio, di mercato, degli obiettivi della squadre e di strategie di ogni tipo. Furlani dovrebbe fare ritorno in Italia in tempo per volare a Lecce e assistere sabato alla prossima partita di campionato degli uomini Pioli. Furlani sarà anche a Riad per la Supercoppa, mentre Cardinale dovrebbe rivedersi in occasione della sfida al Tottenham di Champions League.