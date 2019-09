Gazzetta - Giampaolo resta anche se domani dovesse andar male

La società è intenzionata ad andare avanti con la Giampaolo. Posizione che - come riporta La Gazzetta dello Sport – non cambierà nemmeno se le cose non dovessero andare bene domani sera con la Fiorentina. Al tecnico, dunque, verrà concesso quel tempo che ha sempre chiesto. È altrettanto evidente, però, che la dirigenza si attende una conferma nei miglioramenti visti a Torino. Una svolta vera. Ecco perché le prossime due partite saranno fondamentali per inquadrare meglio la situazione.