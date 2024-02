Gazzetta - I conti della Serie A 22/23: Milan in pari tra ricavi e costi, l'Inter ha 705 milioni di debiti netti

La Gazzetta dello Sport, attraverso un'analisi del giornalista Marco Iaria, ha riportato le tabelle dei singoli club della Serie A 2022-23, con tutti i numeri di bilancio e le comparazioni con i bilanci chiusi al 30 giugno 2023, cioè della stagione precedente a quella attuale. QUI L'ANALISI COMPLETA SU GAZZETTA.IT

COME LEGGERE I DATI

Iaria precisa anche come leggere le precedenti statistiche: i ricavi e i costi sono al netto delle plusvalenze e delle minusvalenze per la cessione dei calciatori. La voce plus-minusvalenze è il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da cessione calciatori. I debiti netti sono la differenza tra debiti e crediti.

MILAN

Ricavi: 404,3 milioni di euro

Costi: 389,6 milioni di euro

Plus-minuvalenze: 0,2 milioni di euro

Risultato netto: 6,1 milioni di euro

Debiti netti: 169,6 milioni di euro

INTER

Ricavi: 393,6 milioni di euro

Costi: 464,9 milioni di euro

Plus-minuvalenze: 28,22 milioni di euro

Risultato netto: -85,4 milioni di euro

Debiti netti: 705,4 milioni di euro

JUVENTUS

Ricavi: 460,5 milioni di euro

Costi: 606,4 milioni di euro

Plus-minuvalenze: 46,7 milioni di euro

Risultato netto: -123,7 milioni di euro

Debiti netti: 574 milioni di euro