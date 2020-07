Gazzetta - Ibra chiama il Milan: ma per lui non c’è più spazio

Cento presenze con il Milan e una speranza: "Giocare in questo club è un grande onore, spero di fare tante altre partite". Le ultime dichiarazioni - pronunciate in un clima di festa a Milanello - sembrano riavvicinare Ibrahimovic ai rossoneri, ma è molto difficile pensare che il suo futuro possa essere ancora al Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il nuovo corso affidato a Rangnick punterà sulla valorizzazione dei giovani talenti e per la personalità ingombrante di Ibra non sembra esserci più spazio.