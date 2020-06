La Gazzetta dello Sport pone l’accento su Giacomo Bonaventura, il cui contratto con il Milan, in scadenza il prossimo 30 giugno, non verrà rinnovato per la prossima stagione. Tuttavia, Jack estenderà l’accordo fino ad agosto (due mesi extra a cui i giocatori non sono obbligati a dire sì), così come dovrebbero fare anche Ibrahimovic e Biglia.