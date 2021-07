Gazzetta - Ibrahimovic contento di Giroud: il francese sarà utile anche a lui

Zlatan Ibrahimovic non molla di un centimetro e pensa anche al Mondiale in Qatar, confortato dalle dichiarazioni del c.t. svedese ("Quando starà bene tornerà anche in nazionale"). Zlatan è contento dell’arrivo di Giroud, perché più giocatori di esperienza ci sono e meglio è per le ambizioni della squadra. Ibra è intelligente e sa prima e meglio di ogni altro che non potrà giocare ogni partita, e soprattutto che uno come Giroud al suo fianco potrà soltanto essergli utile, altro che fargli ombra. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.