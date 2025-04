Gazzetta: "Il derby e poi l'addio. Theo e Maignan possono salutare il Milan con stile"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Il derby e poi l'addio. Theo e Maignan possono salutare il Milan con stile". I due francesi hanno il contratto in scadenza nel 2026 e la loro permanenza in rossonero è tutt'altro che scontata. In bilico anche altri giocatori rossoneri come Joao Felix, che non verrà riscatto dal Chelsea, Abraham, Tomori, Loftus-Cheek e Chukwueze. Da capire anche quale sarà il futuro di Leao, ma in questo caso dipenderà dalle offerte che arriveranno in via Aldo Rossi.

Vincere la Coppa Italia per salutare con stile

Chiudere la loro avventura in rossonero alzando la Coppa Italia, che sarebbe il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana, sarebbe importante per tutti questi giocatori. Non sarà però un'impresa facile perchè l'avversario in semifinale è l'Inter. Vero che in questa stagione i rossoneri sono imbattuti contro i nerazzurri (due vittorie e un pareggio), ma la favorita per il passaggio del turno è senza dubbio la squadra di Simone Inzaghi.