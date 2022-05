Gazzetta - Il grande lavoro di Pioli: gioco e collettivo coprono le lacune dei rossoneri

MilanNews.it

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, dei quattro allenatori in zona Champions, solo Pioli è l'allenatore che c'era già gli anni precedenti. Il vero segreto del Milan è proprio Stefano Pioli, che ha saputo sopperire a delle importanti lacune offensive con idee e lavoro: i rossoneri sono al sesto posto per tiri in porta e decimi nella classifica degli assist. Nel corso della stagione, l'allenatore ha dovuto fare a meno di Simon Kjaer e Ibrahimovic, mentre solo quattro titolari hanno superato i 2000 minuti in campo (l'Inter ne ha il doppio), ovvero Theo, Tomori, Leao e Tonali.