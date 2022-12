Gazzetta - Il Milan e il problema degli infortuni: dal 1° luglio il Diavolo ha collezionato oltre 700 giorni di assenza

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In casa rossonera, continua a tenere banco la questione dei troppi infortunati nella squadra rossonera. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riferisce che dal 1° luglio il Milan ha collezionato oltre 700 giorni di assenza: quasi 180, per esempio, sono d Zlatan Ibrahimovic che non è stato mai disponibile, quasi 120 di Alessandro Florenzi, un centinaio di Mike Maignan. A questi vanno poi aggiunti i giorni di stop di tanti altri rossoneri che hanno avuto problemi fisici negli ultimi mesi, come per esempio Calabria, Messias, Saelemaekers, Rebic e Theo Hernandez.