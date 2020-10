Gazzetta - Il Milan guarda al futuro ma qualcosa manca

La guida carismatica di Ibrahimovic e giovani talenti per il futuro. Ecco la strada - riporta La Gazzetta dello Sport - scelta dal Milan per provare a risorgere. Il mercato in entrata ha regalato nuove soluzioni a Pioli: Tonali allarga la rotazione in mediana, Dalot occupa la casella critica del terzino destro, Brahim Diaz e Hauge affilano la proposta offensiva sulle fasce. Insomma, una rosa più forte, ambiziosa e di prospettiva. Ma ci sono almeno un paio di dubbi: l’assenza di un vero vice Ibra e un difensore centrale che possa dare il cambio ai titolarissimi.