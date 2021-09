Gazzetta - Kessie ha in testa il PSG qualora dovesse lasciare il Milan

Il futuro al Milan di Franck Kessie è sempre più incerto nonostante il ritorno in campo sia ormai prossimo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport però, ad oggi, la volontà di Kessie sarebbe quella di trasferirsi al PSG in caso di addio al Milan. La dirigenza rossonera ha presentato una ricca proposta di 5 stagioni al centrocampista, e sarà lui a decidere se accettarla o rifiutarla. Il Milan ha smentito che ci siano stati contatti con il club francese per parlare di una sua cessione a gennaio, ma ci pensano eccome in vista di giugno visto che da febbraio il centrocampista potrà liberarsi a costo zero. Si attendono sviluppi in merito nelle prossime settimane.