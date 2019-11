Gazzetta - Lo Juve-Milan più sbilanciato: un abisso di 16 punti e 10 posti

In vista della sfida di domani, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina evidenzia le enormi differenze tra Juventus e Milan. In classifica sono lontane 16 punti e 10 posizioni: nell’era dei tre punti, dal 1994 a oggi, solo nel 2012 c’è stato un divario maggiore (17 punti e 12 posizioni). La Juve tre anni fa arrivò allo scontro diretto dell’andata a +5, due anni fa a +9, lo scorso anno a +10. Ora, ecco un +16, segno evidente di un declino del Milan. Gli juventini, inoltre, hanno giocato 1.252 partite in Champions, i milanisti solo 121. I bianconeri, infine, hanno un monte ingaggi vicino ai 300 milioni, i rossoneri sono a 115.