Gazzetta - Mancini cambia l'Italia: fuori Locatelli e Belotti. Dentro Tonali, c'è la tentazione Scamacca

Roberto Mancini è pronto a cambiare l’Italia. Il ct parlerà questa sera da Belfast, ove domani gli azzurri cercheranno la qualificazione a Qatar 2022, con un occhio alla sfida parallela fra Svizzera e Bulgaria. Dopo il pareggio con gli elvetici, il Mancio è pronto a portare alcune novità a livello di formazione ufficiale, per quanto reso possibile dalle tante defezioni.

Fuori Locatelli e Belotti. Secondo La Gazzetta dello Sport, a “pagare” dovrebbero essere il centrocampista della Juventus e il capitano del Torino. Detto che la difesa è pressoché obbligata (la stessa vista all’Olimpico), in mezzo al campo dovrebbe partire dal primo minuto Sandro Tonali, con Jorginho e Barella confermati (a meno che l’interista non debba riposare, nel qual caso spazio a Loca).

Berardi in, con o senza centravanti? In attacco, pressoché certo l’impiego di Domenico Berardi e l’esclusione del Gallo dalla formazione titolare. Da capire, in questo caso, se Mancini sceglierà l’attacco “basso”, con il neroverde insieme a Insigne e Chiesa, o se invece preferirà avere comunque un centravanti “vero”. In questo caso, potrebbe toccare a Gianluca Scamacca, con Berardi più uno fra il napoletano e lo juventino sulla sinistra.