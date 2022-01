Gazzetta - Milan, Ballo-Touré fuori almeno tre settimane

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcune indiscrezioni che arrivano dal Camerun in merito alle condizioni di Fodé Ballo-Touré che si è infortunato in Coppa d'Africa con il suo Senegal nel match contro Capo Verde: il terzino rossonero ha riportato una lesione all'adduttore e dovrà restrare ai box per almeno tre settimane.