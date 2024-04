Gazzetta - Milan, Bennacer tentato dall'Arabia Saudita

Da quando è tornato dal grave infortunio al ginocchio di circa un anno fa, Ismael Bennacer sta faticando a tornare ai suoi livelli. E' normale dopo uno stop così lungo, ma la sua situazione è da monitorare in vista della prossima stagione: come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, l'algerino è da sempre molto attratto dall'Arabia Saudita e quindi non è escluso un suo futuro in quel campionato.

Se non sarà questa estate, comunque, prima o poi l'Arabia Saudita diventerà d'attualità per Bennacer che ha ancora tre anni di contratto con il Milan. In questa stagione, il centrocampista ha collezionato finora 19 presenze in maglia rossonera.