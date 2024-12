Gazzetta - Milan, Cardinale vuole la Supercoppa: l’ha chiesto espressamente ai suoi

Gerry Cardinale vuole un grande 2025 per il suo Milan. E tra i suoi obiettivi c'è anche quello di alzare il suo primo trofeo da proprietario del club rossonero. La squadra di Paulo Fonseca potrebbe accontentarlo subito visto che ad inizio gennaio il Diavolo si giocherà la Supercoppa Italiana: il 3 gennaio affronterà la Juventus in semifinale, mentre il 6 gennaio è in programma l'eventuale finale contro una Inter e Atalanta.

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, Cardinale avrebbe chiesto espressamente ai suoi di portare a Casa Milan la Supercoppa, che non sarebbe solo un titolo da aggiungere all’eccezionale bacheca del club, ma anche un’iniezione di fiducia per tutta la società. Lo scenario ideale per il 2025 sarebbe "vincere un trofeo (i rossoneri sono anche nei quarti di Coppa Italia), conquistare la qualificazione alla prossima Champions e... fare più strada possibile nell’edizione attuale" scrive la Rosea.