Gazzetta - Milan, Giampaolo può liberarsi lunedì

Sarà lunedì il giorno dell’incontro tra Carlo Osti, direttore sportivo della Samp, e l’agente di Marco Giampaolo. Il rapporto potrebbe chiudersi proprio a inizio settimana (vorrebbe dire aver trovato un accordo per la risoluzione), ma visto che la volontà del tecnico è quella di andare al Milan e quella del Milan di prendere Giampaolo, non è escluso che la Sampdoria si metta in attesa. A quel punto, come riporta La Gazzetta dello Sport, Maldini dovrebbe intercedere con Ferrero per liberare l’allenatore. E il presidente blucerchiato potrebbe a sua volta chiedere un indennizzo. L’incontro tra Ferrero e Giampaolo, lunedì 17, servirà a chiudere il cerchio.