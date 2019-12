Gazzetta - Milan, Ibra sarà pronto in 15 giorni

Zlatan Ibrahimovic si sta allenando da solo in attesa di tornare a Milano e riunirsi alla squadra rossonera: a metà della prossima settimana, lo svedese sarà a Milanello e per il match contro la Sampdoria in programma il 6 gennaio dovrebbe andare almeno in panchina. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, da un punto di vista fisico, lo svedese sarà pronto in 15 giorni e dunque il suo esordio da titolare potrebbe avvenire il 15 gennaio in Coppa Italia contro la Spal.