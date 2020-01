Dagli allenatori (Sacchi e Capello) ai giocatori (Gullit, Shevchenko e Kakà): i ritorni non hanno mai portato fortuna al Milan. Per Ibrahimovic, dunque, una ulteriore sfida della sfida: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, lo svedese ha deciso di tornare e adesso sovrà abbattere anche il tabù delle repliche non riuscite.