Gazzetta - Milan, il valore economico del club crolla a 526 milioni

La Gazzetta dello Sport riporta i risultati della ricerca effettuata da Kpmg sul valore economico delle prime 32 società europee. Disastrosi i numeri del Milan, che, negli ultimi quattro anni, ha visto diminuire drasticamente il proprio valore (-3%), crollato a 526 milioni (22esimo in classifica), inferiore a quelli di Roma e Napoli. In questo periodo i rossoneri hanno accumulato perdite operative record per 442 milioni (Ebit).