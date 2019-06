Gazzetta - Milan, investire nel nuovo stadio non peserà nelle analisi Uefa

Il Milan dovrà ora intraprendere un percorso virtuoso per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario. L’esclusione dalle competizioni europee per la stagione 2019-2020 consente di poter ragionare (e spendere) con meno pressioni, ma il club rimane comunque sotto la lente d’ingrandimento di Nyon. Come riporta La Gazzetta dello Sport, investire nel nuovo stadio non peserà nelle analisi dell’Uefa (i costi sono esclusi dal calcolo dei bilanci perché considerati virtuosi, come le spese per le infrastrutture da allenamenti e per il settore giovanile e femminile), farlo sul mercato invece sì.