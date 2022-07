Gazzetta - Milan, l'opzione numero uno per il centrocampo rimane Renato Sanches

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l'opzione numero uno per il centrocampo rimane Renato Sanches del Lille. La cifra richiesta dai francesi, 10 milioni, mettono d'accordo tutte le parti. Ma quello che è da capire è la situazione legata al PSG, che non ha ancora l'accordo con la squadra allenata da Fonseca.