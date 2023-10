Gazzetta - Milan, nella notte dopo Napoli il chiarimento tra Pioli e Leao

Ha fatto parecchio rumore la forte reazione avuta da Rafael Leao domenica a Napoli quando Stefano Pioli ha deciso di sostituirlo a dieci minuti dalla fine per inserire Noah Okafor: il portoghese non l'ha presa affatto bene e ha chiesto più volte al suo allenatore il perchè di questa scelta. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, nella notte, tra il post-partita e il viaggio di ritorno a Milano, c'è stato il chiarimento tra i due, con il tecnico che ha spiegato all'ex Lille la sua decisione.