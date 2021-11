Gazzetta - Milan, Pioli fino al 2023. Ma la brevità del contratto non deve ingannare

Stefano Pioli firmerà nelle prossime ore il suo nuovo contratto con il Milan. Il nuovo accordo prevede un prolungamento fino al 203, dunque un solo anno in più rispetto alla scadenza attuale (2022). La brevità del nuovo accordo, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, non deve ingannare: tra il club di via Aldo Rossi e il tecnico c'è infatti fiducia reciproca, le due parti vogliono essere libere di decidere ed eventualmente rinegoziare nuovamente il contratto anche in base ai risultati.