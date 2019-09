Gazzetta - Milan, probabile formazione: ci sono Bennacer e Paquetà

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan scenderà in campo a Verona con il modulo ad Albero di Natale. Alle spalle di Piatek, oltre al titolarissimo Suso, potrebbe agire Paquetà, con Calhanoglu confermato nel ruolo di mezzala sinistra. In cabina di regia, invece, spazio a Bennacer, con Kessié a completare il reparto di centrocampo. Tutto confermato in difesa: Calabria e Rodríguez sugli esterni, Romagnoli-Musacchio coppia centrale. In porta, ovviamente, Gigio Donnarumma.