Gazzetta - Milan, rimpianto Montolivo

I superstiti a centrocampo sono appena tre e certo non nelle migliori condizioni. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport che si sofferma sull’emergenza rossonera in mediana. Bertolacci, zero minuti in campionato, è arrugginito, José Mauri deve togliersi la polvere di dosso, mentre Montolivo è scomparso dalla scena e sarebbe bizzarro ritrovarlo titolare proprio contro la Fiorentina. Con Riccardo in campo, Gattuso verrebbe discusso per la scelta di puntare su un giocatore mai considerato in stagione; se invece fosse di nuovo escluso, Rino sarà accusato di ostinarsi in una decisione che non farebbe il bene della squadra. L’ex capitano, infatti, spesso criticato dai tifosi, oggi è il primo a essere rimpianto.